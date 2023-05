Alto Piemonte Gran Monferrato “Città Europea del Vino per l’anno 2024”

Alessandria – C’è grande soddisfazione in Alexala, l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria, per il riconoscimento della candidatura dell’Alto Piemonte Gran Monferrato a Città Europea del vino per l’anno 2024, presentata al Vinitaly 2023. Il Consiglio nazionale di Città del vino, sentita la commissione tecnica di valutazione dei progetti, ha dato parere favorevole grazie al dossier realizzato dal comitato promotore. “Questo risultato – ha detto ai cronisti Roberto Cava presidente di Alexala (nella foto) – è molto importante per il nostro territorio che ha sempre puntato molto sull’eccellenza enologica, riuscendo negli anni a farne un fulcro di attrazione turistica ma anche culturale”. Sarà il Consiglio di Recevin (Rete Europea delle Città del Vino) a formalizzare la nomina del vincitore. Questo avverrà a Bruxelles al Parlamento Europeo entro la prima decade di luglio.

I 19 Comuni Città del Vino dell’Alto Piemonte e del Gran Monferrato sono:

Acqui Terme, Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Brusnengo, Casale Monferrato, Fara Novarese, Gattinara, Ghemme, Maggiora, Mezzomerico, Ovada, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vigliano Biellese Villa del Bosco

La foto di Cava è tratta da La Stampa