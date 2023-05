Ancora pioggia e grandine tra Alessandria e Asti: ma non c’era il riscaldamento climatico e la siccità?

Alessandria – Le strade si sono trasformate in torrenti fra le province di Alessandria e Asti. Val Cerrina invasa dal fango mentre è stata chiusa la provinciale per Coniolo. Verso le sei di ieri pomeriggio tra Pontestura e Camino, dopo una violenta grandinata. Anche la strada che da Casale porta a Coniolo era impraticabile e presidiata da un’automobile della Provincia per bloccare o rallentare il passaggio delle auto. In un campo davanti alla fabbrica Seychelles di Pontestura, i rotoli di paglia sono stati sommersi dall’acqua. Per un quarto d’ora Casale Monferrato è stata colpita da un violento acquazzone, mentre molti paesi del casalese come Solonghello hanno ancora le strade piene di fango.

La situazione non è migliore nell’astigiano. Dopo il nubifragio ad Asti di mercoledì sera (nella foto) con danni seri all’ospedale cittadino Cardinal Massaia, l’Asp Spa (Asti Servizi Pubblici) sta installando potenti idrovore all’altezza del depuratore proprio per aiutare l’acqua, in caso di eventi eccezionali come quello dell’altra sera, a defluire oltre il livello del fiume in piena.