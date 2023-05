Disastro autostrade: già all’alba code chilometriche fra Piemonte e Liguria

Ovada – Le code sono iniziate già alle prime ore dell’alba: riguardano in particolare la A12, dove tra Genova Nervi e Genova Est si sono già raggiunti i 4 chilometri di code verso Genova alle ore 8,30, ma le code continuano anche da Genova Est verso l’allacciamento con la A7 (Serravalle) sempre in direzione Genova.

Autostrade per l’Italia consiglia, a chi proviene da Ventimiglia/Genova di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, proseguire sulla A21 verso Piacenza fino all’innesto con la A1 Milano-Napoli. Percorso inverso per chi proviene da Milano/Bologna. A chi proviene da Livorno si consiglia di uscire a Genova Nervi con rientro a Genova ovest sulla A7 Genova-Serravalle.

Coda anche sulla A7 dal casello di Busalla verso Genova Bolzaneto e ancora verso l’allacciamento con la A12 e Genova Est. Segnalate code da Genova Pegli verso Aeroporto, ponte S. Giorgio e l’elicoidale di raccordo con la A7 e la stessa A12.

Anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce a causa di lavori tra Masone e Voltri consueti rallentamenti in direzione mare con la riduzione della carreggiata a una sola corsia.