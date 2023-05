Alessandria – Oggi pomeriggio verso le tre due ucraini residenti in città, ma che non parlano italiano (?), si sono affrontati in Via Tortona con due marocchini (anche loro residenti in città) uno dei quali li ha inseguiti impugnando un machete. Un residente ha fatto il 112 dando l’allarme e sul posto sono arrivate due pattuglie delle Volanti, ma quando gli Agenti sono arrivati dell’uomo col machete non c’era traccia. Nessun ferito. La Polizia sta svolgendo le indagini.