Frontale fra due auto a Valmadonna: tre feriti di cui uno grave

Alessandria – Sono peggiorate le condizioni dell’uomo di 77 anni di Alessandria vittima d’un grave incidente stradale che s’è verificato stamane in Via Valmigliaro a Valmadonna verso le 10:30. Coinvolte una Peugeot 208 (catapultata fuori strada) e una Jeep Renegade che si sono scontrate frontalmente. L’uomo, che al Pronto Soccorso di Alessandria era entrato in codice giallo, è peggiorato e ora è in codice rosso in Rianimazione. Gli altri due feriti sono stati ricoverati in codice giallo sempre all’ospedale di Alessandria. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore onde consentire la rimozione delle auto incidentate e gravemente danneggiate. Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.