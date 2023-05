Ovada: la piscina del “Geirino” riaprirà il 10 giugno

Ovada – L’accordo col Comune per il salvataggio del centro sportivo Geirino prevede che la cooperativa che ha gestito la struttura lasci la gestione. L’annuncio della ripresa dell’attività è stata data ieri dal presidente della Servizi, Mirco Bottero. Intanto la coop ha reso noto che saranno ripristinati anche gli impianti per il nuoto invernale al coperto, compromessi dall’alluvione del 2021. Sarà ceduta anche la gestione del bar pizzeria. Il Comune s’è attivato per trovare il nuovo soggetto che si dovrà occupare non solo della piscina ma dell’intero Geirino da dicembre in avanti, dopo la chiusura della trattativa con la Servizi Sportivi.