Auto in fiamme sulla A7: danneggiato l’asfalto, nessuna vittima

Serravalle Scrivia – Sull’autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova, all’altezza dell’allacciamento A7/A10 con quello A7/A12 il traffico è rimasto bloccato a partire dalle cinque e mezza di ieri pomeriggio, in direzione Milano, dal chilometro 130.8 per un’auto in fiamme all’imbocco della galleria Zella per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. L’auto è stata rimossa dopo che le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale medico e personale Aspi. L’incendio ha causato gravi danni alla pavimentazione nel punto in cui il mezzo ha preso fuoco. Durante la notte la galleria è stata chiusa per consentirne il ripristino.