Campionato Pallavolo Prima Divisione femminile – Alessandria Volley vince in gara 1 contro il Vercelli

Alessandria – Strepitosa vittoria nella finale di andata per la promozione dalla Prima Divisione alla Serie D. Strepitosa vittoria perché conquistata contro una avversaria forte e che fa dell’esperienza la sua arma vincente. Strepitosa vittoria per 3 a 1 delle ragazze del Presidente Andrea La Rosa contro il team del Volley Vercelli con i punteggi parziali di 25/23 25/18 13/25 25/23. Le ragazze di coach Paolo Demagistris con la vittoria in gara 1 della finale per la promozione in serie D possono vantare in questo campionato di Prima Divisone uno score da prime della classe. Infatti su 27 incontri disputati 27 sono state le vittorie e di conseguenza nessuna sconfitta, vittorie maturate grazie alla conquista di 81 set a fronte dei 12 subiti totalizzando all’attivo 2.237 punti e 1.574 quelli al passivo. Coach Paolo Demagistris, condottiero di questo validissimo gruppo, coadiuvato dal suo secondo Andrea Guazzotti e dal preparatore atletico Giorgio Oberti ha utilizzato un roster, ad esclusione della alzatrice Rachele Monge Roffarello, tutte atlete provenienti dal settore giovanile alessandrino. Insieme a Rachele abbiamo visto in campo la capitana Martina Demagistris, Repetto Emma, Melissa Almeta, Melissa Franzin, Francesca Oberti, Victoria Franzin, Sibora Lici, Ginevra Giampaolo Maggiora, Laura Nieddu e il libero Lorenza Filì a completare lo staff della squadra il Team Manager Simone Ponzano e il fisioterapista Antonio Aita. Abbiamo assistito ad una gara di alto livello agonistico e ad alta tensione. Una gara 1 di finale contro una avversaria, come detto, molto sul pezzo, di notevole esperienza e che è giunta a questa finale con 25 vittorie, tutte per 3 a 0, su 26 partite disputate e una sola sconfitta maturata nell’ultima partita disputata e a qualificazione ormai ottenuta. Partenza sprint per Franzin e compagne decise a portarsi a casa il successo. Un primo set molto combattuto come dice il punteggio di 25 a 23. Secondo con le alessandrine che salite in cattedra, senza particolari patemi, portano in doto anche il secondo set per 25 a 18 e un 2 a 0 che apre molti orizzonti sul futuro. Terzo set in affanno per Demagistris e compagne e con qualche errore e imprecisione di troppo lasciano campo alle vercellesi che chiudono sul 13 a 25 e un 2 a 1 che riapre la partita. Quarto set molto randomico nel punteggio con qualche apprensione finale per le “mandrogne” che con una impennata finale chiudono il set 25 a 23 e vittoria per 3 a 1. Quindi ora testa a gara 2 che si disputerà a Vercelli Domenica 4 giugno alle ore 18,30 nella Palestra S.E. Bertinetti, Corso Amedeo de Rege 43. Grande soddisfazione in casa alessandrina per il successo di gara 1 e soddisfazione per la presenza di un numerosissimo pubblico festante sulle tribune del Palacima e tra questi, oltre alle ragazze della Serie C che hanno conquistato la promozione in serie B2 Nazionale, anche due conoscenze cresciute nell’Alessandria volley ed oggi militanti in serie A2 Alice Nardo e Alice Farina.