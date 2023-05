Carambola di veicoli, nessun ferito

Occimiano – Ieri sera verso le 7:30 lungo la Sp31 tra Mirabello e Casale, in direzione Mirabello, si è verificata una carambola di automezzi. Per fortuna non ci sono stati feriti. Dai primi accertamenti effettuati dagli uomini della Benemerita giunti sul posto, sembra che tutto sia iniziato col tamponamento di un furgone Fiat Fiorino contro una Fiat Grande Punto che, a sua volta, è finita contro un Atc Iveco il cui autista, per fortuna, ha avuto la prontezza di deviarlo fuori strada per evitare un frontale col Fiorino, finendo in un campo.