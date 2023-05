Finisce con l’auto in un dehor d’un bar che per fortuna era vuoto: nessun ferito

Alessandria – Nella tarda serata di ieri una Volkswagen Caddy è finita contro un dehor del B’Bar di piazza Matteotti. La causa dell’incidente è dovuta a un precedente impatto del veicolo con una Fiat Doblò. Il dehor è andato semidistrutto ma per fortuna in quel momento era vuoto e non ci sono stati feriti. Immediato l’arrivo del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.