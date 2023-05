Frontale fra due auto sulla Provinciale 197: due donne ferite non gravi

Montaldo Bormida – Ieri pomeriggio verso le 5:30 una donna di 80 anni al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto proveniente in senso inverso e condotta da un’altra donna, lungo la strada provinciale 197, all’altezza del cimitero. L’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso. Era rimasta incastrata fra le lamiere contorte ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirarla fuori. Anche la donna sull’altra auto è finita all’ospedale. Le condizioni delle due automobiliste non sembrano destare preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente.