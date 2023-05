Maxi diga di Genova: Eteria (Gruppo Gavio) esclusa dalla gara

Genova – L’Autorità di Sistema Portuale ha escluso dalla gara per l’appalto dei lavori da 1,3 miliardi per la costruzione della mxi diga il consorzio Eteria formato dai gruppi Gavio (nella foto sopra, Beniamino Gavio), Caltagirone e dalla spagnola Acciona. La vicenda è complicata. In un primo momento il consorzio Eteria era stato sconfitto nella selezione in cui Palazzo San Giorgio gli aveva preferito il consorzio Webuild. Quindi dopo il ricorso al Tar i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso annullando l’assegnazione ma, come è espressamente previsto per i lavori finanziati dal Pnrr – onde non perdere i finanziamenti europei – è scattato lo scudo che da un lato lascia che l’opera sia realizzata da Webuild, mentre dall’altro prevede un risarcimento per l’escluso, cifra che deve ancora essere definita ma sarà nell’ordine di alcuni milioni e peserà sulle casse dell’Autorità Portuale. Per questo motivo il presidente Paolo Emilio Signorini (nella foto a lato), che è anche Commissario per la diga, si era mosso in anticipo avviando un procedimento interno mirato a stabilire l’eventuale incompatibilità della società spagnola Acciona con la gara per la costruzione della diga. Con questa bocciatura la struttura Commissariale fa decadere il consorzio Eteria – di cui il Gruppo Gavio di Tortona è membro di riferimento – privandolo quindi della titolarità a ricorrere contro l’affidamento dell’appalto ed eliminando così il rischio di dover pagare il risarcimento.

Foto Gavio tratta da Il Secolo XIX

Foto Signorini tratta da Ansa