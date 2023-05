Un ragazzo del delivery investito da un’auto mentre fa una consegna

Casale Monferrato – Nel primo pomeriggio di ieri, verso l’una, un giovane che lavora per Glovo, il corriere del settore ristorazione, era sulla sua bicicletta per una consegna a domicilio quando è stato investito da un’auto mentre percorreva la rotatoria di Piazza Martiri della Libertà, di fronte al bar Hollywood. Sul posto agenti della Polizia Municipale e una squadra del 118 che lo ha soccorso perché, cadendo aveva battuto con una spalla e un braccio. Quindi è stato ricoverato al Pronto Soccorso ma le sue condizioni non destano eccessive preoccupazioni. Solo qualche ammaccatura.

