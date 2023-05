Anziano ciclista travolto da un’auto a pochi metri da casa: è deceduto all’ospedale

Novi Ligure – Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni che è stato investito da una donna di 29 anni al volante di una Citroen C1 ieri sera verso le nove e mezza mentre rincasava in biciletta. Si tratta di Giuseppe Manto travolto dall’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia quando era a pochi metri dalla sua abitazione. Subito soccorso da una squadra del 118 e ricoverato d’urgenza al San Giacomo, è mancato in tarda serata per le gravi ferite riportare. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.