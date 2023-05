Auto si ribalta, automobilsta in codice giallo all’ospedate, traffico interrotto per un’ora

Quargnento – Oggi pomeriggio prima del cavalcavia un’auto, per cause in corso d’accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi nel fosso. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora onde consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo. Il conducente della vettura è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Alessandria in codice giallo. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause e la dinamica dell’incidente.