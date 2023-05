Da Augusto Izzo Srl – Chiarimenti sulla vicenda dell’auto elettrica al Comune di Roccapiemonte

La società Augusto Izzo Srl, leader a livello nazionale nel settore delle strutture fieristiche e organizzazione di eventi, ha deciso di fare chiarezza sulla recente questione della restituzione dell’auto elettrica donata al Comune di Roccapiemonte. Da oltre un decennio, Augusto Izzo Srl collabora con enti comunali e regionali in tutto il territorio italiano, svolgendo un ruolo fondamentale anche nel sostegno alle comunità locali attraverso svariate iniziative soprattutto di sostegno. Recentemente, l’azienda ha riscontrato con rammarico che l’auto donata al Comune di Roccapiemonte, destinata al trasporto di persone anziane e disabili, non è stata utilizzata come previsto.

“Abbiamo agito con l’intenzione di offrire un servizio utile alla comunità – ha dichiarato il dottor Gaetano Berardinelli, portavoce dell’azienda -, tuttavia abbiamo riscontrato che l’auto non veniva utilizzata per lo scopo previsto e questo ci ha portato a rivedere la situazione”.

Inoltre, sono emerse delle complicazioni burocratiche alla quale l’amministrazione non ha mai dato risposta. Infatti all’atto della donazione era stata richiesta l’approvazione dell’organo collegiale del Comune, il consiglio comunale, che doveva formalizzare con un atto di indirizzo politico-amministrativo la stessa donazione. Non essendoci stata tale formalizzazione, o meglio mai comunicata alla società Augusto Izzo, si è creata un’ombra di incertezza sulla validità della donazione o, meglio, sulla gestione di come l’Ente ha trattato la stessa iniziativa e se in futuro potesse creare problemi legali alla società Augusto Izzo Srl. Un ulteriore fattore che ha influenzato la decisione dell’azienda è la scoperta d’un presunto illecito di abuso di atti di ufficio da parte dell’ente comunale verso un’altra iniziativa per la comunità svolta sul territorio.

“Non possiamo fornire dettagli al momento, ma- ha aggiunto Berardinelli – questo ha portato la società a decidere di dissociarsi dall’amministrazione attuale e dal suo modo di gestire. Al momento opportuno, verrà fatta maggiore chiarezza su questa questione”,

Nonostante queste circostanze, la società Augusto Izzo Srl rimane impegnata a sostenere le comunità locali.

“Continueremo a cercare modi – ha dichiarato l’amministratrice Mariangela Izzo – per contribuire al benessere delle comunità, concentrandoci su altre iniziative e collaborazioni che rispettano i principi di corretta utilizzazione delle risorse e di legalità”.

L’azienda si scusa per eventuali inconvenienti causati da questa situazione e s’impegna a trovare nuovi modi per supportare le comunità di Roccapiemonte in futuro.