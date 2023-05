Da Jazz Re Found Festival – Pronta la quindicesima edizione di “Jazz:Re:Found”

Secondo annuncio di nomi per la quindicesima edizione di Jazz:Re:Found. Il boutique festival del Monferrato, per il quarto anno nel borgo di Cella Monte, si prepara a tagliare l’importante traguardo con una nuova e ricca lista di nomi che si aggiunge al cartellone dal 31 agosto al 3 settembre: Dardust; The Comet is Coming; Dingwalls presents Patrick Forge, Gilles Peterson, Janine Neye, Yes Masumi Endo & Iona Layland; Straight No Chaser presents Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino; Dimitra Zina, Federico Albanese, Handson Family, Kau, Rolrolrol, Turbojazz (Liveband), Wax Up! e altri ancora in arrivo.

Sono passati ormai quindici anni dal momento in cui Yukimi Nagano ha intonato le prime note di Twice con Little Dragon, inaugurando la fantastica avventura di Jazz:Re:Found nel piazzale Montefibre di Vercelli. Un’avventura che, da quell’inizio, si è consolidata a Vercelli, è approdata a Torino per misurarsi con una dimensione più ampia e ha infine trovato la propria “casa” ideale a Cella Monte, tra le colline del Monferrato: quindici edizioni, quindici giri intorno al sole fatti di passione, empatia e condivisione.

Più che un festival oggi JZ:RF è diventato a tutti gli effetti un brand, un nome, una voce, uno slogan, un segno distintivo e identificativo che ispira e suggestiona una community coesa dai grandi valori e aspirazioni.

JZ:RF è un’esperienza prima di essere un prodotto, una piattaforma di eccellenze con alle spalle una storia e una reputazione straordinaria, la coerenza, l’integrità e la sfrontatezza di un progetto di nicchia diventato pop, il visionario che diventa rituale, l’esclusivo che diventa inclusivo.

Avvicinandosi al traguardo – molto più che simbolico – della quindicesima edizione, Jazz:Re:Found Festival arricchisce il cartellone in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre a Cella Monte, per il quarto anno nel Monferrato patrimonio UNESCO. Dopo l’annuncio dei primi nomi a marzo, la line up si arricchisce con Dardust; The Comet is Coming; Dingwalls presents Patrick Forge, Gilles Peterson, Janine Neye, Yes Masumi Endo & Iona Layland; Straight No Chaser presents Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino; Dimitra Zina; Federico Albanese; Handson Family; Kau; Rolrolrol; Turbojazz (Liveband); Wax Up!. Una brillante ed eclettica seconda parte di cartellone, che va ad ampliare il primo annuncio con Ben Ufo, Echt!, Elise Trouw, Gilles Peterson, JZ:RF Selectors, Kety Fusco, Khalab, Lander & Adriaan, Laurent Garnier, Lefto Early Bird, Louie Vega, Mr Scruff, Radio Banda Larga, Zohar.

Un secondo annuncio che conferma l’attenzione del Festival verso le espressioni più attuali del songwriting made in Italy – dopo la scoperta dell’allora astro nascente Venerus nel 2021 e la scommessa di Ditonellapiaga nel 2022 – con Dardust, autore di pregio per il pop nazionale e artefice di una brillante carriera solista.

Non poteva mancare nel cartellone di JZ:RF una data di quello che è stato annunciato – almeno per il momento – come l’ultimo tour di The Comet is Coming, potentissimo progetto del genio contemporaneo Shabaka Hutchings che unisce jazz e club culture made in UK.

Doppio appuntamento con la storia dell’immaginario che ispira da sempre il mondo JZ:RF: da una parte con lo showcase firmato Dingwalls – leggendario alldayer ideato da Gilles Peterson che, dalla fine degli anni ‘80, contribuì alla diffusione dell’acid jazz nel Regno Unito e in tutto il mondo – proprio con i suoi protagonisti Patrick Forge, Gilles Peterson, Janine Neye, Yes Masumi Endo & Iona Layland; dall’altra con l’omaggio a Straight No Chaser, leggendaria rivista legata alla stessa galassia culturale e musicale, con Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino.

Si aggiungono inoltre al cartellone i live del talentuoso pianista contemporaneo Federico Albanese, dei Kau – trio internazionale di base a Bruxelles e ispirato ai Badbadnotgood -, di Turbojazz con full liveband, reduce dalla recente uscita del nuovo album Whateverism, del duo pubblicato da Ilian Tape Rolrolrol e i dj set di Handson Family, ormai un’icona della consolle di JZ:RF, Dimitra Zina, uno dei nomi più interessanti dell’attuale scena berlinese, e Wax Up! (Luca Barcellona e Vittorio Barabino), tra i più raffinati collector in circolazione.

Questa seconda parte di cartellone, che va ad arricchire ulteriormente quanto già anticipato, sarà ulteriormente ampliata da altri sorprendenti annunci.

Il Festival Jazz:Re:Found è realizzato grazie al prezioso contributo dell’amministrazione comunale di Cella Monte, oltre ai diversi partner istituzionali coinvolti nella progettazione e nel supporto dell’iniziativa, come Fondazione CRA, Fondazione CRT, Regione Piemonte e Compagnia di Sanpaolo.

Fondamentale è inoltre il sostegno dalle partnership e sponsorship consolidate durante questi anni, in particolare l’azienda Bonzano Vini / Castello di Uviglie, main sponsor dal 2022, che ha dato il via al coinvolgimento dei più virtuosi player territoriali, come Gran Monferrato, Bazzi Insurance e Angelo Minetti. Inoltre anche Molinari, Nastro Azzurro, Ginuensis e Qobuz che hanno deciso di dare continuità al rapporto attivato già dalle precedenti edizioni.

