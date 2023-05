Dalla Città di Casale Monferrato – “Una panchina per il volontariato” 

A causa dell’elevato numero di richieste pervenute per la partecipazione al progetto “Una panchina per il volontariato”, è stata messa a disposizione una seconda fila di postazioni, prorogando, inoltre, la data di scadenza per l’invio delle domande e dei progetti al giorno 8 giugno. Considerando, anche, le incerte previsioni metereologiche, lo svolgimento della giornata nella quale il progetto prenderà forma e i membri delle associazioni selezionate daranno vita ad un vero e proprio evento, decorando le panchine assegnate, è stato rinviato a sabato 10 giugno. Le panchine posizionate nei giardini della stazione, sullo spazio adiacente a Viale Bistolfi, saranno messe a disposizione delle associazioni di volontariato per promuovere la loro attività e sensibilizzare la popolazione sulle loro iniziative. Per scaricare il bando e la documentazione visitare il sito https://www.comune.casale-monferrato.al.it

Per informazioni sulla procedura rivolgersi al Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato – tel. 0142-444311 oppure 0142-444214