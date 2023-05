Elezioni del Sindaco di Novi: grazie a “Fernandel” e al suo servo “Nerone” ha vinto Muliere, Signora Porta vada in pensione

Novi Ligure (Franco Traverso) – Non è una notizia: Muliere è il nuovo sindaco di Novi. Al ballottaggio è andato a votare poco più del 40%, il che vuol dire che Muliere non rappresenta nessuno. Poi lui e i “Trina” dicano quello che vogliono. Per stare ai numeri il compagno Muliere ha 5.670 voti, mentre quella simpaticona della Porta – sponsorizzata da Fernandel e “Nerone” – dopo aver sfasciato il centrodestra, ne ha raccattati 3.232. Insomma, Novi è allo sbando, e i novesi – quelli che sono rimasti, per il resto è paccottiglia d’importazione nazionale e straniera – si devono tenere un sindaco che non hanno voluto. Ma la colpa è loro perché non sono andati a votare. Tuttavia li capisco perché Novi ormai non è più niente. Tutto il resto è aria fritta. La verità è che la città è in putrefazione ed è alla fine della sua grande storia. Siamo al redde rationem. La tabella della Prefettura a lato è incompleta ma i risultati finali non si discosteranno di molto. Ci sono da assegnare ancora solo due seggi. Staremo a vedere.