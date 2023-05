Pallacanestro Serie A – Bertram distrutto senz’appello dalla Virtus Segafredo Bologna

Bologna – Sconfitta in gara 1 per la Bertram che subisce fin dalle prime battute gli avversari e non riesce a essere quasi mai in controllo della partita. In attesa di gara 2, in programma martedì, la squadra di Ramondino si preparerà al meglio per strappare almeno una vittoria per poi giocare con un po’ più di tranquillità la gara in casa. Partono meglio i padroni di casa con Bellinelli (15 punti) autore immediatamente di due triple e Shengelia (10 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) a farsi sentire nel pitturato per il 10-0 iniziale. Christon (7 punti e 4 assist) dalla media distanza sblocca gli ospiti, ma Hackett (14 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e Jaiteh tengono lontani Cain (10 punti e 5 rimbalzi) e compagni (13-6). Dopo l’ennesimo jumper di Christon, Pajola da un’ulteriore scossa alla squadra rubando un pallone per Shengelia, e innescando anche il neo – entrato Teodosic per la bomba del 20-8. Dopo un time – out chiamato da coach Ramondino, Ojeleye (15 punti e 5 rimbalzi) e Abass dalla lunetta replicano con la stessa moneta a Severini (14 punti e 4 rimbalzi) e Harper tenendo le distanze sul 23-13. Successivamente ancora Ojeleye si fa valere dal post – basso, Abass si fa ancora trovare pronto per il massimo vantaggio del + 15 e poi Christon e Macura (17 punti e 6 rimbalzi) in penetrazione siglano il 30-20. Con le accelerazioni di Hackett e Shengelia, tuttavia, la Segafredo torna ad innalzare i giri del proprio del motore e Cordinier conclude in contropiede con il layup del 37-20. Al termine del tempo Macura si fa valere dalla media e in penetrazione, Cordinier risponde in reverse e con un tiro in corsa e poi Shengelia sigilla i 20 minuti iniziali di partita con il canestro del 44-24. Nella ripresa Christon e soprattutto Macura provano ad arginare l’ondata Virtus ma Hackett dalla media distanza e soprattutto e Abass e Jaiteh ampliano ulteriormente le distanze sul 55-31. Successivamente, Candi e Harper rispondono agli appoggi di Mickey e Shengelia ma il Derthona non riesce comunque a spaventare gli avversari, che restano sempre con più di 20 lunghezze di vantaggio. Al termine del quarto, Filloy realizza dalla distanza, Mickey appoggia a tabellone e poi Pajola insacca la tripla sulla sirena del periodo 63-41. Gli ultimi minuti di partita servono solo a svuotare le panchine, a rimpinguare i tabelloni soprattutto di Bellinelli e Macura, e a chiudere la partita sull’84-61.

Virtus Bologna – Bertram Derthona 84-61 (23-13; 44-24; 63-41)

Virtus Bologna: Cordinier 7, Mannion n.e, Bellinelli 15, Pajola 5, Jaiteh 9, Shengelia 10, Hackett 14, Mickey 4, Camara n.e, Ojeleye 15, Teodosic 3, Abass 4. All. Scariolo.

Bertram Tortona: Christon 7, Mortellaro n.e, Candi 2, Tavernelli, Filloy 3, Severini 14, Harper 6, Daumn 2, Cain 7, Radosevic, Macura 20, Filoni n.e. All. Ramondino.

Foto tratta da Sportando