Pallacanestro Serie A2 – Grande impresa della Novipiù in Abruzzo

Chieti – Il Monferrato dimostra di non voler sprecare il regalo dei playout contro Chieti, facendo sua la prima delle tre vittorie necessarie per rimanere in A2. Di regalo si tratta perché la chance di potersi giocare le ultime speranze di permanenza in serie cadetta è stata infatti offerta in dono dalla Stella Azzurra Roma, vittoriosa nel recupero nel match contro Ravenna, in maniera alquanto rocambolesca. Il primo degli spareggi in terra Abruzzese è iniziato in maniera discreta per la troupe di coach Comazzi, che ha trovato modo di sfruttare quanto concesso dalle scelte e mancate rotazioni difensive locali (punendo dall’arco e dalla media con Carver e Martinoni) e proteggersi con altrettanto profitto dai giochi offensivo degli avversari. Gli errori banali hanno a lungo sovrastato numericamente i canestri segnati da entrambe le squadre, da un primo quarto giocato con comprensibile tensione è uscita fuori al comando la Novipiù apparsa in crescita di intensità e pulizia delle esecuzioni. I Rossoblù non sono calati di rendimento in seguito in fase difensiva, con pressione applicata suo perimetro nei primi attacchi e sul pick e and roll della Caffè Mokambo Chieti, sufficiente per tenere a secco le bocche di fuoco e compensare l’assenza di punti siglati per almeno 2 minuti e mezzo. Non ha segnato nessuno per tale lasso di tempo nella seconda frazione di gioco, l’hanno fatto in pochi e ben poco nei minuti successivi. Pregno di sbavature offensive su ambo i lati del campo, che però non hanno messo a repentaglio la leadership casalese, sul punteggio al rientro dagli spogliatoi. Lo scenario è scambiato in tale senso in avvio di ripresa, in cui l’eccellente forcing difensivo messo in atto da Chieti ha spento la luce all’offensiva monferrina, riducendo così le distanze tra le compagini ad un solo possesso. Tale scarto ha caratterizzato gran parte del 3 quarto, con occasionali aumenti da parte della Novipiù su canestri estemporanei, amore neutralizzati dagli abruzzesi fini all’ultimo minuto della frazione. Martinoni e compagni sono riusciti ad allungare sul +7, ma Chieti è tornata prontamente alla carica nel quarto conclusivo. La spinta prodotta dagli uomini di coach Rajola ha portato non solo al pareggio a frazione inoltrata, ma anche al controsorpasso fortemente temuto dai tifosi Rossoblù. Per loro fortuna però, il Monferrato basket ha tratto dalla minaccia della beffarda sconfitta in rimonta subita gli stimoli necessari per restringere le maglie difensive e non sbagliare i canestri cruciali per l’affermazione in gara 1.

Caffè Mokambo Chieti – Novipiù Monferrato Basket 72-78 (19-36/29-35/45- 52)

Caffè Mokambo Chieti: Spizzichini, Jackson 7, Ancelotti 13, Bartoli 11, Mastellari 11, Serpilli 24, Thioune, Reale, Febbo N.e, Roderick 6. All. Rajola.

Novipiù Monferrato Basket: Ellis 15, Carver 8, Martinoni 12, Justice 15, Formenti 20, Poom n.e, Ghrilanda n.e, Valentini, Mele n.e, Leggio 2, Sarto 6. All. Comazzi.