Sciopero spontaneo stamane all’ex Ilva di Genova, la situazione coinvolge anche Novi

Genova – Assemblea e corteo dei lavoratori ex-Ilva contro il taglio delle ferie. Oggi di prima mattina dopo l’assemblea in fabbrica i lavoratori sono partiti in corteo a Cornigliano. A scatenare la richiesta di questa assemblea è stato l’atteggiamento dell’azienda sulle ferie, sospendendole a tutti mentre c’è una trattativa in corso tra lo Stato e l’azionista Mittal. I lavoratori chiedono di essere informati sul piano industriale che non riguarda solo lo stabilimento di Genova ma tutto il gruppo, da Taranto a Novi. A scatenare la manifestazione di protesta è stato in comunicato che le ferie estive sono sospese fino a nuovo ordine, mentre alcuni lavoratori vedono l’accesso negato per giorni di cassa integrazione non comunicati. A peggiorare la situazione – se mai ve ne fosse bisogno – è il fatto che gli impianti continuano a essere fermi in attesa di pezzi di ricambio e materiale da lavorare, generando altra cassa integrazione. Anche all’ex-Ilva di Novi Ligure c’è apprensione anche se per ora, a quanto ci è dato sapere, i lavoratori non hanno indetto nessuno sciopero. Forse ci sarà un’assemblea.

Foto tratta da La Voce di Genova