Carambola di tre auto in autostrada: un ricoverato all’ospedale in codice giallo

Occimiano – Carambola di tre auto sulla A26 all’altezza di Occimiano in direzione Gravellona Toce, verso le quattro di oggi pomeriggio. All’allacciamento con la A21 e sul tratto che porta al casello di Casale Sud s’é viaggiato per un’ora solo sulla terza corsia per consentire la messa in sicurezza dell’area. Due automobilisti sono rimasti feriti ma solo uno è stato ricoverato all’ospedale in codice giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e una pattiglia della Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per accertare le cause del sinistro.