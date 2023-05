Da Anas Piemonte – Temporaneamente chiusa al traffico la SS34 “del Lago Maggiore” a Cannero Riviera (VCO)

Torino, 29 maggio 2023

La strada statale 34 “del Lago Maggiore” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Cannero Riviera, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a causa della caduta di un masso dalla parete che fiancheggia la sede stradale.

Il distacco del materiale è avvenuto nell’ambito del cantiere di manutenzione del versante attivato dal Comune di Verbania. La circolazione è temporaneamente deviata sulla SS631 “di Valle Cannobina”.

I tecnici del Comune di Verbania sono sul posto al fine di valutare gli interventi necessari per poter ripristinare la circolazione. Il personale Anas è in loco per la regolazione della viabilità.

