Da Compiti@casa – Il progetto di Fondazione De Agostini con l’Università degli Studi di Torino per contrastare la fragilità educativa

Stamane alle 10:00 nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino, s’è tenuto l’incontro coi protagonisti di “compiti@casa”, progetto ideato dalla Fondazione De Agostini, in collaborazione con l’Università degli Studi Torino e rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di contrastare la fragilità educativa e la dispersione scolastica, attraverso l’accompagnamento allo studio a distanza. All’evento hanno partecipato gli studenti di alcune scuole che hanno aderito al progetto, giunto quest’anno alla terza edizione: I.C. L. Da Vinci-Frank (Torino), I.C. Bellini (Novara), I.C. P.zza Filattiera 84 (Roma) e I.C. Radice Sanzio Ammaturo (Napoli). I ragazzi hanno avuto modo di incontrare e conoscere dal vivo i loro tutor universitari che durante tutto il percorso del progetto li hanno seguiti e aiutati nello studio, attraverso la piattaforma digitale creata appositamente dall’Università di Torino https://compitiacasa.i-learn.unito.it/. La mattinata è stata introdotta dalla Prof.ssa Marina Marchisio, coordinatrice del progetto “compiti@casa” e Ordinario di Matematiche Complementari all’Università di Torino e da Marcella Drago, Segretario Generale di Fondazione De Agostini. L’incontro ha visto poi uno scambio di esperienze e di testimonianze tra gli studenti e i tutor universitari che hanno raccontato, divertiti e commossi, come hanno vissuto l’esperienza di compiti@casa. Tutti i ragazzi hanno evidenziato quanto sia stato importante per loro aver partecipato al progetto, che ha rafforzato significativamente non solo le loro competenze di studenti ma soprattutto la fiducia in loro stessi, la sicurezza nelle relazioni con gli insegnanti e i compagni, facendoli crescere molto dal punto di vista umano. La finalità di compiti@casa è, infatti, quella di sostenere e accompagnare nello studio gli alunni più fragili con un’azione educativa mirata, con l’utilizzo di metodologie innovative e strumenti digitali, e con tutor giovani, motivati e preparati che, in un’ottica di peer education (cioè un’educazione tra persone simili, che possono condividere un “piano comune” per dialogare), possono non solo aiutare i ragazzi nell’apprendimento ma essere soprattutto capaci di ascolto, accoglienza e buone relazioni (seppure a distanza). 300 studenti di scuola secondaria di primo grado, 9 scuole in 6 diverse città italiane, 100 tutor provenienti da 3 università per un totale di 9.200 ore di tutorato e 1.000 ore di formazione specifica ricevuta dai tutor e 18.000 ore di assistenza allo studio donate agli studenti. Questi sono i numeri dell’edizione 2023 di compiti@casa, che quest’anno è arrivata anche a Palermo – oltre a Torino, Novara, Milano, Roma e Napoli – con una dimensione nazionale sempre più rilevante. A fianco di Fondazione De Agostini hanno sostenuto questo progetto IGT e Fondazione Alberto e Franca Riva. Le scuole che hanno aderito a questa terza edizione di “compiti@casa” sono: I.C. Rita Levi Montalcini, I.C. Bellini e I.C. Bottacchi di Novara, I.C. Leonardo da Vinci-Frank di Torino, I.C. Renzo Pezzani di Milano, I.C. Piazza Filattiera 84 di Roma, I.C. Adelaide Ristori e I.C. Radice Sanzio Ammaturo di Napoli, e I.C. Renato Guttuso di Palermo.

Fondazione De Agostini Ente Filantropico del Terzo Settore

La Fondazione De Agostini nasce nel 2007 a Novara, per volontà delle famiglie Boroli e Drago, azioniste del Gruppo De Agostini. Fortemente radicata sul territorio, dove il Gruppo De Agostini è presente dal 1908, la Fondazione è attiva principalmente in ambito sociale, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle categorie più deboli della comunità, in particolare nell’area della disabilità, della educazione e formazione, della inclusione sociale e delle emergenze. La Fondazione ha attivato una rete di relazioni e collaborazioni con Enti, Fondazioni e Istituzioni che condividono gli stessi obiettivi e le stesse finalità e, insieme a loro, si impegna a dare vita e a sostenere progetti sia in Italia sia in ambito internazionale. Dal 2007, anno della sua nascita, ad oggi la Fondazione De Agostini ha sostenuto 311 interventi, per un importo complessivo di oltre 22 milioni di euro. www.fondazionedeagostini.it

