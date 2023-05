Da Stefano Venneri – Al quartiere Cristo un’anteprima di Zelig

Un’anteprima di Zelig (in attesa del nutrito programma della Notte Bianca il 24 giugno) Venerdì 9 Giugno al centro incontro del quartiere Cristo in Via San Giovanni Evangelista. Con l’organizzazione dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo in collaborazione con Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali, l’evento dal titolo Stand Up Comedy, partirà dalle ore 20,00 con la cena su prenotazione (tel. 339/3293341) e la musica coi “The Blues Bears”. Dalle 21,30 dall’Area Zelig “Daniele Raco” e “Bruce Ketta” saranno i grandi ospiti della serata.

Daniele Raco (nella foto a destra), comico e autore nel mondo del cabaret e della stand up comedy, con trent’anni d’attività, esibizioni dal vivo e molti spettacoli da solista. Artista poliedrico, la sua carriera lo ha visto dividersi tra cinema, televisione, radio ed editoria. Nel 1995 arriva in finale al Festival Nazionale del Cabaret. Da allora, inizia a collaborare con format televisivi quali Ci vediamo su RAI UNO, Mai dire domenica, Comedy Club e Zelig e Comedy Central. A livello teatrale, ha fondato la Stand up comedy co. Marx bros. ed è stato autore e interprete in diversi spettacoli. Ha scritto quattro libri ma due sono quelli degni di nota, “È tutto grasso che vola” edito da Mondadori e “La Gallina”.

Bruce Ketta (conosciuto anche come Bruceketta o Bruschetta -nella foto a sinistra) è un comico, cabarettista noto al grande pubblico come il “Postino di Zelig”, ha infatti partecipato alla nota trasmissione con il personaggio del portalettere che raccontando le sue disavventure alle Poste sparava battute a raffica.

L’ingresso Cena e spettacolo costa 25,00 euro, solo ingresso allo spettacolo 10,00 euro.

Parte del ricavato sarà devoluto a Parent Project aps per contribuire alla ricerca di una cura per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker e alle attività di affiancamento a pazienti e famiglie.

Presenterà la serata Stefano Venneri.