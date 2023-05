Novi Ligure – La notizia c’è, in un Paese dove essere legati alla poltrona è una tradizione atavica, la dottoressa Lucia Zippo, apprezzata commercialista e candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle, rinuncia al seggio in consiglio comunale. Al suo posto andrà il secondo della lista, tale Paolo Coscia che ha ottenuto 39 preferenze.