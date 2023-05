Omicidio Martinelli: chiesti dal pm oltre 35 anni di pena per il branco

Vercelli – Oltre 35 anni di condanne per gli imputati dell’omicidio di Cristian Martinelli, l’uomo di 34 anni abitante a Trino deceduto domenica 16 ottobre 2022 all’ospedale di Casale Monferrato in seguito a un pestaggio. La pubblico ministero Anna Caffarena ha chiesto 11 anni di pena per Nicolae Capstrimb, 9 anni per Bilal Zabori, 8 anni e 6 mesi per Janet Di Perri, 7 anni per Ait Benncacer. Era stato arrestato anche un altro ragazzo, un minorenne, di cui si occupa però la procura dei minori di Torino.

Ieri in tribunale si è discusso il rito abbreviato per i maggiorenni arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale e rapina dopo le indagini dei carabinieri di Casale Monferrato. Oltre a Nicolae Capstrimb è stato chiesto il giudizio anche per Janet Di Perri, ventunenne di Casale, Bilal Zabori, 18 anni, e Yasser Ait Bennacer, 18 anni. La sentenza è prevista a luglio.

Foto tratta da La Stampa