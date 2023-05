Palenzona non si ferma, dopo la nomina a presidente della Fondazione Crt, oggi è stato nominato presidente della Consulta delle Fondazioni liguro-piemontesi

Torino – Fabrizio Palenzona, presidente della Fondazione Crt, è stato nominato oggi anche presidente della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. La nomina è stata fatta dall’Assemblea dei Soci della Consulta che riunisce 14 enti bancari, undici piemontesi e tre liguri, quali la Fondazione Compagnia di San Paolo, le Fondazioni Cr Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Vercelli per il Piemonte; le Fondazioni Carige, Carispezia e Agostino De Mari-Savona per la Liguria. Tutte insieme gestiscono un patrimonio di 11,5 miliardi di euro ed effettuano erogazioni per circa 265 milioni di euro all’anno a supporto di oltre cinquemila progetti.