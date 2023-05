Grognardo – Nei giorni scorsi sono stati trovati dieci cinghiali morti nelle acque del torrente Visone. Avevano contratto la peste suina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere le carcasse inserite in sacchi per ragioni di sicurezza sanitaria e chiuse in apposite casse che sono state sotterrate. Con questi, i cinghiali morti di Psa tra Liguria e Piemonte sono 740.