Rissa in carcere, detenuto aggredito, ferito anche l’agente di custodia

Alessandria – Secondo una prima ricostruzione dei fatti due detenuti, per motivi ancora al vaglio della questura, si sono scagliati con calci e pugni contro un altro detenuto mentre stava facendo rientro nella sua cella, accompagnato da un poliziotto di servizio. L’aggressione è stata improvvisa e l’agente, nel tentativo di contenere l’ira e la violenza dei due, è rimasto vittima dei calci e dei pugni sferrati e ha subìto anche contusioni al polso per una prognosi di 40 giorni per la frattura della mano.