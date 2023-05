Alessandria – Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno fermato nella zona fra Castelceriolo e Spinetta Marengo due donne Sinti con precedenti di polizia, che erano alla guida di due furgoni sospetti. Non si sono sbagliati gli uomini della Benemerita perché uno era carico di rifiuti e l’altro trasportava ferro e rottami provenienti forse da qualche abitazione svuotata. Per le due donne è scattata la segnalazione all’Autorità competente per cui non potranno tornare nell’alessandrino per tre anni.