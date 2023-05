I Partigiani non cantavano, tanto meno Bella Ciao che era la canzone delle mondine

di Andrea Guenna – Con tutto il rispetto, occorre fare argine alle panzane che si sentono in qualità industriale sulla guerra di liberazione, altrimenti, a forza di raccontarle, finiamo per crederci e perdiamo di vista la verità. In attesa di ricevere spiegazioni dall’Anpi sul fatto che, dopo l’otto settembre ’43, i partigiani hanno fatto finta di non vedere i massicci bombardamenti a tappeto degli Angloamericani (i cosiddetti Alleati) sull’Italia che hanno causato la morte di circa 100.000 italiani innocenti (vecchi, donne e bambini) come è successo anche qui da noi ad Alessandria nel 1944 mentre uscivano da messa (ma noi inauguriamo targhe commemorative per i bombardieri alleati che hanno sorvolato e bombardato la città – vedi quella al liceo scientifico Galilei), ci preme invitare quegli studenti scansafatiche (nel senso che bisogna studiare prima di parlare o sbraitare sciocchezze in giro) a documentarsi invece di cantare Bella Ciao a ogni pie’ sospinto. Ragazzi, cari ma ignoranti, dovete sapere che i partigiani, essendo degli imboscati, facevano silenzio e, men che meno, cantavano inni, altrimenti i tedeschi, che avranno tutti i difetti del mondo, ma non sono scemi e sono dei grandissimi militari, li avrebbero beccati in men che non si dica e li avrebbero arrestati. La verità è che Bella Ciao era la canzone della mondine emiliane. Una canzone semplice e orecchiabile che i partigiani non conoscevano e non hanno mai cantato. L’ha cambiata nel dopoguerra Enzo Biagi (giornalista fascista come, fra i tanti, Giorgio Bocca ed Eugenio Scalfari, salvo poi voltare gabbana per portare a casa la “ghirba”) modificandone il testo.

La canzone originale era un’altra cosa e noi ve la proponiamo in questo video.

Così, per la precisione. Perché è meglio essere antipatici ma precisi, che simpatici ma bugiardi.