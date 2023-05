Torino – Il sindaco di Casale Federico Riboldi e il capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni sono i due nuovi vice-coordinatori regionali di Fratelli d’Italia per il Piemonte. Affiancheranno il coordinatore regionale Fabrizio Comba. La doppia nomina è volta a rafforzare il partito sul territorio in vista delle prossime Regionali di giugno 2024.