Pallacanestro Serie A2 – Finale da paura e il Monferrato Basket perde una partita già vinta

Chieti – Il Monferrato Basket paga a caro prezzo un secondo tempo per metà horror nella gara 2 dei playout valevoli per la salvezza e quindi la permanenza nel prossimo campionato di A2. Sconfitta sul parquet della Caffè Mokambo Chieti per 78-68. I Rossoblù di coach Stefano Comazzi cavalcano l’onda lunga del successo in gara 1, portandosi alla conduzione del match nel primo quarto, per poi aumentare ancora lo scarto a favore della sosta lunga. Il lavoro svolto nei 20’ iniziali viene praticamente stravolto dal terribile terzo quarto, che fa cascare la Novipiù in un esteso momento di rottura a cui non ha modo di rimediare nella frazione conclusiva, chiusa in pareggio.

Caffè Mokambo Chieti – Monferrato Basket 78-68 (12-15/17-1/26-9/23-23)

Caffè Mokambo Chieti: Spizzichini n.e, Jackson 9, Ancellotti 8, Bartoli -8, Mastellari 15, Serpilli 16, Thioune 4, Reale 1, Febbo n.e, Roderick 7. All. Rajola.

Monferrato Basket: Ellis, Carver 2, Martinoni 13, Justice 21, Formenti 5, Poom n.e, Ghirlanda, Valentini 11, Mele n.e, Leggio 5, Sarto 8. All. Comazzi.

Foto tratta da Chieti Today