Salta il progetto di Vietti di creare una Finanziaria Lombardo-Piemontese

Milano – Sfuma il progetto di Michele Vietti – presidente di Finpiemonte nonché ex deputato dell’Udc ed ex Vicepresidente del Csm – di creare una holding finanziaria pubblica lombardo-piemontese. Infatti per i prossimi tre anni a guidare la finanziaria della Regione Lombardia sarà l’avvocato di Varese Andrea Mascetti (foto a lato), 52 anni, esponente della Lega. Lo avrebbe fortemente voluto al vertice della finanziaria lombarda il governatore Attilio Fontana che, si dice, non ha mai digerito Vietti che voleva Lombardia e Piemonte alleate sul fronte della finanza regionale.

Foto sopra tratta da Lo Spiffero