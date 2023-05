Astuti (Alessandria) – Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Stradale in conseguenza di un incidente stradale che si è verificato stamane e che ha visto coinvolti uno scooter e un’auto. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato due feriti al Pronto Soccorso. Non sarebbero gravi, ma lo scooterista è quello che versa in condizioni peggiori. Traffico rallentato per circa un’ora.