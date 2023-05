Tragedia a Mombaruzzo: contadino finisce sotto il trattore che sta guidando e perde la vita

Mombaruzzo – Ieri pomeriggio in Località Casalotto (AT), a otto chilometri da San Rocco (AL), un agricoltore, per cause in corso di accertamento, mentre era impegnato in alcuni lavori di sfalcio del campo di sua proprietà, è finito sotto il trattore che stava guidando. Il mezzo agricolo lo ha travolto e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri, ma quando l’hanno liberato dalle lamiere era già morto. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, l’agricoltore, che aveva 70 anni, stava conducendo il trattore lungo un tratto in discesa d’una strada vicinale quando avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.