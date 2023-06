Dalla Questura di Alessandria – L’Alfetta del 1977 della Polizia di Stato alla manifestazione “Ruote nella Storia”

Domenica 28 maggio a cura dell’Automobile Club di Alessandria, ha avuto luogo “Ruote nella Storia”, evento rientrante nel circuito “Aci storico”, con la proposizione di un corteo di auto storiche che ha attraversato il Monferrato con partenza, nella mattinata, da Alessandria. La Polizia di Stato su invito degli organizzatori ha partecipato con un suo veicolo del recente passato (il tempo è una questione soggettiva) con una Alfa Romeo, Alfetta 1.8, allestimento Polizia Stradale, immatricolata nel 1977 che è stata apprezzata per il suo carico di storia, ricordi e valori che porta con sè. A seguire la manifestazione con l’occhio tecnico e professionale che contraddistingue, anche il personale della Sezione Polizia Stradale di Alessandria con il suo neo Dirigente, Primo Dirigente Dr Fabbri che non ha fatto mancare la sua presenza in questo evento veicolando il consueto messaggio di prudenza ed educazione nella circolazione stradale. I principi dei promotori del corteo e del raduno sono stati appieno rispettati con la valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli centri monferrini con tappe a Cellamonte, Terrugia e San Giorgio Monferrato per una bella giornata, in un territorio che merita di essere vissuto anche con eventi come “Ruote nella Storia”.