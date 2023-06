Si complica la vicenda dell’insediamento del polo logistico di Pam al Quartiere Europa

Torino – Il Tar ha respinto il ricorso dei cittadini stabilendo che non hanno dimostrato di essere sufficientemente vicini al posto in cui dovrebbe essere realizzato il polo logistico Pam. Questa decisione non sta né in cielo né in terra perché, stando ai documenti che accertano le varie proprietà e i certificati di residenza, esistono fondati motivi che dimostrano come gli abitanti del posto abbiano diritto a opporsi all’insediamento. Tutto ciò nonostante che la Provincia di Alessandria, avendo oggi la stessa maggioranza che amministrava prima il Comune di Alessandria, non abbia ritenuto di impugnare la delibera, con la Regione (stessa maggioranza di centrodestra) che non ha risposto ai ricorsi gerarchici fatti dalla minoranza. Secondo fonti attendibili i cittadini dell’area interessata impugneranno la sentenza del Tar. La cosa non finisce qui.