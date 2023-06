Te la do io l’America 2: il potere mondiale dei servizi Usa che ci spiano tramite la rete informatica

di Andrea Guenna – Quei simpaticoni dei puzzolenti bovari Usa (Cowboy) dopo aver fatto circa 200 guerre da quando esistono gli Usa (poco meno di 250 anni), dopo aver raccontato panzane ciclopiche a tutti, dopo aver massacrato nazioni come l’Iraq per mere esigenze geopolitiche di dominio egemonico, ora ci spaccano i maroni anche con l’informatica: sanno quali sono i nostri desideri, sanno con chi parliamo al telefono, sanno come siamo messi economicamente. Di noi sanno tutto. Insomma, per farla breve, questi simpaticoni degli americani non si fanno mai gli affari loro. Non ci credete? Allora guardate questo video. Buona visione.