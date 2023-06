Camper va a fuoco in galleria, tratta autostradale interrotta per sette ore

Ovada – Ieri verso mezzanotte un camper diretto a Genova sulla A26 è andato a fuoco all’interno della galleria “Roccadarme”, al confine con la Liguria, con gravi disagi alla viabilità in quanto la tratta autostradale interessata è stata chiusa per lungo tempo all’altezza del raccordo di Novi-Predosa, al fine di ripristinare le corsie di circolazione. L’incendio si è sviluppato in direzione Genova, a circa 4 chilometri da Ovada. Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Masone e da Ovada che hanno impiegato circa tre ore per avere ragione delle fiamme. È stato necessario l’invio di un’autobotte dei Vigili del Fuoco di Alessandria, per il rifornimento idrico, e del carro aria.

Per fortuna non si registrano feriti o altri mezzi coinvolti. Le operazioni si sono concluse dopo le 3 di stamane. Dalle 7 la tratta è stata riaperta al traffico ma con uno scambio di carreggiata che aggira il luogo dell’incidente, mentre sono ancora in corso le verifiche sulla parte di galleria interessata. Sul posto anche la Polizia Stradale che sta facendo le verifiche del caso per accertare l’esatta causa dell’incidente.

Foto a lato tratta da Genova24.it