Dopo la “Vittoria di Pirro” il Sindaco Muliere va in confusione e indossa la fascia tricolore al contrario

Novi Ligure – Ieri il neoeletto sindaco di Novi – ma proclamato tale per la seconda volta – Rocchino Muliere non ha resistito alla tentazione di un bagno di folla, facendo finta di ignorare che i votanti sono stati quattro gatti, solo 9.163 su 22.289 elettori. La percentuale di chi è andato a votare voto è bassissima, solo il 41,13%, per cui Muliere non rappresenta neppure la metà degli elettori novesi. Inoltre non è di poco conto il numero delle schede nulle (piene di insulti) che sono state 198 (2,16%). Ecco perché Muliere ha poco da far festa. Forse è proprio l’umiliazione di avere ottenuto la “Vittoria di Pirro” che non lo fa dormire per cui è chiaramente frastornato e non sa più qual è la destra e qual è la sinistra, sbagliando a indossare la fascia e ignorando le chiarissime indicazioni in proposito del Ministero dell’Interno (ritaglio a lato), cioè che la fascia si indossa ponendola sulla spalla destra e facendola scendere lungo il fianco sinistro. Speriamo che al primo consiglio comunale previsto per il 19 giugno il nuovo sindaco non si presenti in stato confusionale come ha fatto ieri per le vie di Novi, perché a Novi di uno così dicono che “Non sa neanche da che parte è girato”. Ed è il Sindaco, figuriamoci gli altri.

Foto tratta da La Stampa