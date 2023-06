In una strada di campagna si incontrano una ragazza, il suo compagno e il suo ex per un chiarimento ma finisce male

Alessandria – Doveva essere un incontro sereno per chiarire le ragioni per cui una ragazza, il suo attuale fidanzato e il suo ex (tutti di età compresa tra i 21 e i 26 anni) hanno deciso di vedersi verso le 22 in una stradina di campagna, traversa di Via Pavia, di fronte al supermercato Doks e alla pizzeria Jamm. Mentre lei attendeva in macchina, i due, dopo qualche battibecco, hanno iniziato a litigare animatamente e l’ex è salito in macchina e ha investito l’attuale fidanzato della ragazza. Il fatto è accaduto giovedì sera verso mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che dovranno capire cos’è successo con precisione, il motivo dell’appuntamento e cos’era successo di così grave da organizzare il confronto in quel luogo appartato. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale dai medici del 118. L’allarme è stato dato dal fratello del ferito, con lui in quel momento. L’aggressore è stato denunciato per lesioni: ora toccherà agli uomini della Benemerita stabilire anche l’eventuale dolo. Il mezzo è stato sequestrato. Il giovane investito è stato portato in Ospedale. Ha riportato qualche escoriazione, ma niente di grave.