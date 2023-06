Pallacanestro Serie A1 – Dopo l’ultima sconfitta Bertram Tortona finisce la benzina e le speranze

Casale Monferrato – Finiscono le speranze della Bertram che, nonostante l’iniziale vantaggio aumentato in particolare nel secondo quarto, non riesce a vincere la partita ed esce dal Palaferraris con un 82-89. A nulla vale l’ottimo quarto giocato dalla squadra di coach Ramondino che non riesce a mettere in ghiaccio il match e viene sconfitta da una Virtus che chiude la serie sul 3-0 e giocherà nel prossimo week-end la finale playoff contro l’olimpia Milano. Primo quarto lottato dalla squadra di Ramondino che va inizialmente sotto di due per poi recuperare con una tripla di Daumn e una di Macura che in sequenza realizza anche un tap -in da due. Bologna Cerca la reazione e la trova con Teodosic e Jaiteh che si caricano la squadra sulle spalle e diminuiscono il gap di tre punti. Finisce il primo quarto 26-21. Secondo quarto in cui la Bertram dilaga e trova ampi spazi nella difesa emiliana, arrivano due triple di un super, per il momento, Candi e due canestri da due di Macura e Harper. Derthona allunga e chiude il quarto sul 55-39. Terzo quarto in cui Bologna accorcia ma la rimonta viene stoppata prima da Harper, tripla, e poi da Macura che mette a segno due punti che valgono il +10. Bellinelli da tre e poi ancora Shenghelia ricacciano indietro i leoni ma è ancora una volta Macura a permettere ai padroni di casa di chiudere il terzo sul +4. Ultimo quarto, forse il meno emozionante dei tre, con la Bertram che prova a rimanere in vantaggio ma la Virtus si avvicina fino a sorpassare definitivamente Tortona e chiudere sul 82-89. Finisce la stagione della Bertram che dopo questa gara non ha piu impegni e potrà preparare al meglio la prossima stagione.

Bertram Tortona – Virtus Bologna 82-89 ( 26-21/55-39/70-66)

Betram Tortona: Mortellaro n.e, Hunt 12, Candi 15, Tavernelli, Filloy 4, Severini 4, Harper 9, Daumn 17, Cain 2, Radosevic 5, Macura 14, Filoni n.e. All. Ramondino.

Virtus Bologna: Cordinier 6, Mannion n.e, Bellinelli 11, Pajola, Jaiteh 8, Shenghelia 11, Hackett 22, Mickey 10, Camara n.e, Ojeleye 4, Teodosic 9, Abass 8. All. Scariolo.