Col braccialetto telefonico della “Medicina a Distanza” si capisce se stiamo bene o se abbiamo bisogno di immediato soccorso

Giarole – Di fronte a un pubblico molto qualificato (medici psicologi direttori di Struttura rappresentanti delle Associazioni di Categoria e amministratori di Enti nazionali del privato sociale oltre a rappresentanti di Vodafone settore commerciale) s’è svolto – come previsto – nel pomeriggio di giovedì 1° giugno, nel Salone dei ricevimenti della RSA Soggiorno Airone di Giarole, il meeting di studio, organizzato dal Soggiorno Airone e dalla Fondazione M.A. Ribero Luino di Ticineto e Edis Srl, sulla sperimentazione del nuovo dispositivo Vodafone, commercializzato da Piramis, per il monitoraggio a distanza dei parametri vitali tramite derivazione a braccialetto. Il professor Ciaravella, fisico della Sorbona, ha spiegato le caratteristiche plastiche del dispositivo (controllo e verifica di pressione arteriosa battito cardiaco saturazione d ossigeno temperatura idratazione e elettrocardiogramma a distanza sia di base che completo a 22 derivazioni teoriche) insieme al modello di algoritmo che permette di monitorare a distanza (fino a 25 km senza telefono) le condizione di utenti collegati alla centrale di controllo e intervento. Dopo un attento dibattito sono stati lasciati in uso alle strutture due sistemi di controllo per una verifica sul campo secondo un protocollo condiviso. Finita la fase di analisi del prodotto, i convenuti possono ora valutare i risultati e lanceranno il progetto di RSA diffusa per un collegamento fra le strutture e potenziali utenti ancora a domicilio . Il futuro è entrato prepotentemente nelle nostre terre grazie a partneriati con nuove strutture ed eccellenze mondiali nel settore della medicina a distanza, senza nessun contributo pubblico e solo con fondi privati .

Nella foto: il geometra Fracchia, il professor Ciaravella e il dottor Lanteri