Pallacanestro Serie C – Il Gulliver Derthona distrugge il Chieri

Chieri – Il Gulliver Derthona sbanca il Palagialdo di Bea Leopardi e si riporta sull’1-0 nella finale playoff Serie C Gold. Per la terza volta nelle tre serie di playoff i Leoni ribaltano subito lo svantaggio del fattore campo e Mercoledi sera al PalaCamagna il primo match- point promozione. A Chieri altra prova di maturità dei giovani bianco – neri con Pietro Lisini a guidarli nel respingere con un gran finale l’ultimo assalto dei padroni di casa. Primo quarto inframezzato da una buona prova di Chieri che però non riesce a portarsi avanti nel punteggio a fine quarto. Finisce 15-19. Secondo quarto in cui Lisini si fa sentire con due triple accompagnato da due punti da due di Errica. Sul finale del quarto grande tripla sulla sirena da oltre la metà campo di Farias. Terzo quarto in cui i padroni di casa si riavvicinano ma sono sempre gli ospiti a cercare l’impostazione e al termine della frazione si porta sul +4. Termina sul 51-56. Ultimo quarto in cui domina il Derthona basket che si porta, con il massimo vantaggio, a +10 per poi finire sul 65-74.

Bea Chieri – Derthona Basketball Lab 65-74 (15-19/35-40/51-56)

Bea Chieri: 23 Drame, 5 Giacomelli, 8 Colli, 12 Molinari, 00 Mosca, 55 D’Arrigo, 11 Stiffi, 33 Scalzo. All. Conti.

Derthona Basketball Lab: Lisini 17, Errica 12, Biaggini 11, Baldi 9, Farias 8, Tandia 5, Bellinaso 5, Tambwe 5, Zonca 2, Jankovic 0, Armanino n.e, Moro n.e. All. Tosarelli.