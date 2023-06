Casale Monferrato – Ennesimo incidente stradale ieri lungo la Provinciale 457 “Casale-Asti”, all’altezza dell’incrocio con strada Pozzo Sant’Evasio. Sono entrate in collisione un’auto e una bicicletta. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e una squadra del 118 che ha soccorso l’unico ferito: i ciclista. Immediato il ricovero all’ospedale Santo Spirito in codice giallo.