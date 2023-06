Alessandria – Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, stamane all’alba una Fiat Punto bianca è uscita di strada lungo la Statale 10 tra Spinetta Marengo e Alessandria, in direzione del capoluogo, carambolando sul prato e fermandosi completamente cappottata. Il conducente è stato soccorso da una squadra del 118 che lo ha ricoverato all’ospedale in codice giallo.