Da “La Casetta di Alessandria” – Sabato 10 giugno “Festival Musica e Risate”: ad Alessandria il primo appuntamento

Sabato 10 giugno, negli spazi del Circolo La Casetta debutta l’evento organizzato dall’agenzia SAAS con direttore artistico Giorgio Mengato. Diciotto artisti interpreteranno successi degli anni ’80, ’90 e 2000. Prende il via sabato 10 giugno dal Circolo La Casetta ad Alessandria (via San Giovanni Bosco, 63), realtà cittadina immersa nel verde in zona tranquilla e fuori dal traffico, quello che già si preannuncia l’evento non solo dell’estate: il “Festival Musica & Risate”. La serata, organizzata dall’agenzia SAAS Srl di Samuel Accomo, direttore artistico Giorgio Mengato, proporrà musica anni ’80, ’90 e 2000 interpretata da diciotto straordinari artisti e si pone l’obiettivo di portare musica, emozioni e risate partendo dal Piemonte e dalle regioni limitrofe. “Lo spirito dell’evento è riportare la musica nelle città italiane, – afferma Samuel Accomo – partendo dal nostro Piemonte e farlo non attraverso le voci note del panorama italiano, ma bensì tramite artisti più o meno conosciuti del nostro territorio. Una serata di musica dove regna sovrana la parola ‘divertimento’ e ‘professionalità’ per il pubblico e con il pubblico”. Gli artisti che si esibiranno in questa serata inaugurale del “Festival Musica & Risate” provengono da diverse località piemontesi e lombarde:

da Alessandria: Alessandra Bianchin; Luca Caltanisetta e Alessia Cordero; da Sezzadio (AL): Antonietta Tartara; da Valenza (AL): Maurizio Farina; da Asti: Alice Sansebastiano; da Nizza Monferrato: Hajar Sellou; da Torino: Monica Bautista, Debora Calì e Zac Efron Domingo; da Vercelli: Lucia Boni, Daniele Garofalo e Nerella Loberti; da Crescentino (VC): Antonhy Spagnuolo; da Novara: Pinuccia Derivi, Nicole Fontana; da Mortara (PV): Melissa Calciolari; da Vigevano (PV): Sergio Ronzio

Presenta l’evento lo stesso ideatore e organizzare del Festival, Samuel Accomo, accompagnato sul palco da Elena Montaldi, giovane artista di Occimiano Monferrato (AL). La serata si svolgerà nell’area esterna de La Casetta; l’evento avrà luogo anche in casi di maltempo perché la struttura è sempre pronta ad accogliere le esibizioni nella sala al chiuso.

L’ingresso è libero (apertura porte h. 19,00 – inizio concerto h. 20,30) con possibilità di accreditarsi chiamando il numero 3518818587.

È previsto un punto ristoro. L’evento è organizzato in collaborazione con il Microfono d’Oro di Gerardo Benedetto.

Main sponsor: Monnalisa Management

Radio ufficiale dell’evento: Radio Archimede

Media Partner: Ottiche Parallele Magazine

Cos’è il “Festival Musica e Risate”?

“Festival Musica & Risate 2023” è un progetto che intende riportare in provincia il concetto di musica legato al divertimento, all’emozione e alla risata, partendo dal Piemonte e regioni limitrofe per poi estendersi in tutta Italia.

La finalità è quella di “emozionare ed emozionarsi” attraverso un format che intende coinvolgere un pubblico partecipe e caloroso come succedeva negli anni ‘90 con il Festivalbar.

Ogni serata vedrà esibirsi dieci artisti dagli stili diversi che porteranno come da regolamento un brano singolo ed un duetto con canzoni obbligatoriamente appartenenti agli anni ‘80, ‘90 e 2000.

Obiettivo principale del progetto è quello di far conoscere voci nuove o ascoltarne di già conosciute, offrendo momenti culturali alternativi con un cartellone di appuntamenti di alto livello.

Il progetto è promosso e organizzato da SAAS Srl Management Artisti – Organizzazione Eventi